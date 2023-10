Brasile-Cina: colosso di auto elettriche Byd avvia lavori di costruzione impianti a Bahia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica produrrà telai per autobus, camion elettrici, veicoli passeggeri elettrici e ibridi, oltre alla lavorazione di litio necessario per la fabbricazione delle batterie e fosfato di ferro. Lo stabilimento conterà su tre unità: una esclusiva per la produzione di camion elettrici e telai per autobus, una dedicata alla produzione di auto ibride ed elettriche e una destinata alla lavorazione di materie prime, come litio e fosfato di ferro, che saranno esportati verso il mercato estero.La Byd formerà e formerà manodopera specializzata, con priorità per i cittadini dello stato di Bahia. L'azienda ha anche annunciato che darà priorità ai fornitori locali. A Salvador verrà inoltre installato un centro di ricerca e sviluppo. Uno degli obiettivi principali sarà quello di sviluppare la tecnologia per un motore ibrido flessibile, per combinare l'etanolo con il motore elettrico. (segue) (Brb)