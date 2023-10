Roma: da Ostiense alla Tiburtina, il futuro industriale della città è al Tecnopolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occasione è stata favorevole ad annunciare l'imminente inaugurazione di due nuovi stabilimenti: uno per la produzione di satelliti, di Thales Alenia Space, e un'altro di Aruba adibito a Data Center. I due nuovi spazi apriranno i battenti tra il 2024 e il 2025. E così mentre la rigenerazione del quadrante Ostiense-Marconi, sottoposto a vincolo di archeologia industriale, va a svilupparsi con diverse operazioni di recupero e sviluppo di progetti universitari, sulla via Tiburtina il Tecnopolo si consolida, a 27 anni di distanza dall'accordo di programma sottoscritto dal sindaco Francesco Rutelli per la realizzazione del "Parco tecnologico industriale". Il Tecnopolo è una società controllata oggi al 96 per cento dalla Camera di commercio di Roma e ha tra i soci Acea, Atac e Ama, Lazio Innova, Enea e Città metropolitana di Roma. "È un polo strategico per la città, raccoglie aziende con un altissimo valore aggiunto per innovazione tecnologica: alcune sono fondamentali per la sicurezza nazionale - ha detto Veloccia -. Il Comune è già a lavoro per favorire lo sviluppo di queste imprese". (segue) (Rer)