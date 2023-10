Roma: da Ostiense alla Tiburtina, il futuro industriale della città è al Tecnopolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questa area della città, dopotutto, guardano anche diversi mercati mondiali per le loro forniture: alla porta della "Alba Precision Hyperthermia", dove si realizzano strumenti di altissima tecnologia per la cura dei tumori, ad esempio bussano clienti dall'Europa (Germania, Olanda, Spagna, Polonia) ma anche dall'Asia (Corea, India, Thialandia e Vietnam) e dall'Italia (dall'Ifo Regina Elena al San Camillo nel Lazio, ad altri ospedali in Liguria, Piemonte e Sardegna). Altro scenario, invece, riguarda imprese come "Defense Tech" che conta 300 ingegneri con un'età media sotto i 30 anni e rifornisce soltanto il mercato nazionale poiché elabora software di sicurezza per il contrasto agli attacchi cibernetici. Tuttavia è in corso "un tavolo di coordinamento con il ministero della Difesa, il ministero degli Affari esteri e la presidenza del Consiglio, per ragionare sulla possibilità di esportare alcune produzioni", ha chiarito l'amministratore delegato, Emilio Gisondi. E pure nello stabilimento di Fincantieri Nextech, dove ci vuole un anno per costruire un chip sofisticatissimo in grado di intercettare droni in volo a una distanza di 15 chilometri con una percentuale di errore praticamente nulla, il mercato di riferimento è quello nazionale. (segue) (Rer)