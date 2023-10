Medio Oriente: ambasciata Russia in Israele, confermata morte di un cittadino russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino russo è morto in Israele dopo l'inizio dell'aggravamento del conflitto israelo-palestinese. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l'ambasciata russa a Tel Aviv, secondo cui vi sono anche nove russi che non possono essere contattati. "Siamo in contatto con i parenti delle persone e forniamo loro l'assistenza necessaria. Facciamo ogni sforzo per stabilire la posizione dei cittadini scomparsi. Continuiamo a lavorare con gli appelli e le chiamate in arrivo, forniamo assistenza ai turisti situati in Israele", ha aggiunto la missione diplomatica russa. (Rum)