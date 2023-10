Medio Oriente: Scholz, impedire conflagrazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti concordano che è necessario impedire una “conflagrazione regionale” in Medio Oriente a seguito degli attacchi del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. È quanto affermato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante le dichiarazioni alla stampa che ha tenuto ad Amburgo con il presidente francese, Emmanuel Macron. Il capo del governo federale e il titolare dell'Eliseo sono giunti nella città-Stato per copresiedere la riunione dei rispettivi esecutivi, in programma nella giornate di oggi e domani 10 ottobre. Scholz ha aggiunto che, al fine di evitare una crisi in Medio Oriente, “nessuno in questa situazione deve alimentare il terrorismo. “Su questo ci consulteremo con i nostri partner nella regione”, ha quindi affermato il cancelliere. Il capo del governo federale ha infine dichiarato che, per mezzo di un colloquio telefonico nella serata di oggi, si confronterà sulla situazione in Medio Oriente con Macron, il primo ministro britannico Rishi Sunak e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. (Geb)