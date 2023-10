Napoli: Abodi a Scampia, qui le cose si fanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sport Andrea Abodi è stato oggi a Scampia in visita al centro sportivo Asd Gioventù partenope al confine tra Scampia e il comune di Melito. “Scampia è il luogo dove, contrariamente ai luoghi dove si parla, si fa”, ha detto. “Per me, per noi tutti - ha aggiunto il ministro dello Sport - è importante andare, ascoltare, dialogare e poi portare a casa qualche idea, qualche progettualità da sviluppare assieme. Era una promessa fatta e sono contento che sia rispettata”. “Ma il fatto che io sia qui conta niente, ciò che conta è quello che riusciremo a fare non soltanto qui, ma anche negli altri luoghi dove c'è bisogno di una presenza e di un sostegno non a parole a fare di società, di associazioni, di volontari, di appassionati che dedicano il loro tempo per aiutare i ragazzi e le ragazze a fare sport”, ha concluso il ministro.(Ren)