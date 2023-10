Medio Oriente: Lenarcic smentisce Varhelyi, aiuti umanitari a popolazione palestinese continueranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti umanitari dell'Ue alla popolazione palestinese bisognosa continueranno fino a quando sarà necessario. A dirlo, tramite un messaggio pubblicato su X (ex Twitter), il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic. "Pur condannando fermamente l'attacco terroristico di Hamas, è indispensabile proteggere i civili e rispettare il diritto internazionale umanitario. Gli aiuti umanitari dell'Ue ai Palestinesi bisognosi continueranno fino a quando sarà necessario", si legge nel messaggio di Lenarcic, che di fatto smentisce quanto detto poche ore prima dal commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi, che aveva annunciato la sospensione di tutti i fondi Ue per i territori palestinesi. "La portata del terrore e della brutalità contro Israele e il suo popolo è un punto di svolta. Non possiamo continuare come prima dell'attacco. In qualità di principale donatore dei territori palestinesi, la Commissione europea sta riesaminando l'intero portafoglio di sviluppo, per un valore complessivo di 691 milioni di euro. Tutti i pagamenti sono immediatamente sospesi. Tutti i progetti sono stati messi sotto esame. Tutte le nuove proposte di bilancio, comprese quelle per il 2023, rinviate a nuovo avviso. Faremo una valutazione completa dell'intero portafoglio", aveva scritto Varhelyi poche ore prima su X. (Beb)