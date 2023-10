Napoli: Abodi, a Caivano impianto sportivo interdisciplinare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro sportivo Delphinia di Caivano, oggetto di bonifica, diventerà un “impianto culturale, dove si potrà fare musica, si potrà leggere, fare arte, street art”. E’ quanto ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della visita al centro sportivo Asd Gioventù partenope. Il ministro ha promesso che sugli impianti l’attenzione è massima: “servono non soltanto in Campania - e anche qui ancora una volta sarà importante la collaborazione con i vari livelli istituzionali, compresa la Regione che sicuramente non farà mancare il suo supporto”. Sugli impianti sportivi "cercheremo anche con un questionario, sempre in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del merito, di comprendere quali sono i sogni, i bisogni e le aspirazioni - ha detto Abodi - Noi non atterriamo con una navicella spaziale, dobbiamo anche tenere conto di quello che i ragazzi ci chiederanno, se vorranno una disciplina sportiva piuttosto che un'altra. Dobbiamo fare in fretta, perché giugno arriva presto".(Ren)