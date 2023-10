Egitto: elezioni, arrestati 8 sostenitori di aspirante candidato Tantawi per firme falsificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto sostenitori dell'aspirante candidato alla presidenza della Repubblica d'Egitto, Ahmed al Tantawi, sono stati arrestati con l'accusa di aver falsificato le firme registrate per sostenere la sua candidatura. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno egiziano. Il 7 ottobre scorso, Tantawi aveva dichiarato di aver raccolto solo 7.741 firme perché ai suoi sostenitori non sarebbe stato permesso di registrarsi presso gli appositi uffici per sostenere la sua candidatura. Il primo turno delle presidenziali si terrà dal 10 al 12 dicembre e le candidature saranno ricevute fino al 14 ottobre. Vale la pena ricordare che i candidati alla presidenza devono ottenere l’appoggio di 20 parlamentari o 25.000 elettori registrati in almeno 15 governatorati, con un minimo di 1.000 firme per ciascun governatorato. Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, aveva presentato ufficialmente i documenti della sua candidatura sabato scorso, 7 ottobre. Abdel Sanad Yamama, presidente del Partito Wafd, ha presentato oggi la sua candidatura alla presidenza, mentre il capo del Partito democratico egiziano, Farid Zahran, aveva presentato la sua candidatura ieri, 8 ottobre. (Cae)