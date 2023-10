Usa: elezioni 2024, Robert Kennedy Jr. correrà come indipendente e non più come democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Robert Francis Kennedy Jr., nipote dell’ex presidente John Fitzgerald Kennedy e candidato alle elezioni del 2024, ha annunciato che correrà come indipendente, e che non parteciperà quindi alle primarie del Partito democratico contro Joe Biden. Lo ha confermato durante un discorso a Philadelphia, in Pennsylvania. Gli ultimi sondaggi hanno indicato che, in un ipotetico confronto con Biden e con l’ex presidente Donald Trump, Kennedy riuscirebbe ad ottenere il 14 per cento dei consensi, contro il 31 e il 33 per cento dell’attuale presidente e del suo predecessore. (Was)