Kenya: tribunale sospende temporaneamente dispiegamento della polizia ad Haiti

- Un tribunale del Kenya ha temporaneamente sospeso il piano del governo di Nairobi per inviare mille agenti di polizia ad Haiti nell'ambito di una missione sostenuta dalle Nazioni Unite che mira a riportare la calma ne Paese caraibico. In una sentenza emessa oggi, un tribunale di Nairobi ha concesso un'ingiunzione provvisoria in un caso presentato dal politico dell'opposizione Ekuru Aukot, secondo cui il dispiegamento sarebbe incostituzionale in quanto non supportato da alcuna legge o trattato. Aukot, un avvocato che ha contribuito a redigere la Costituzione riveduta del Kenya del 2010, ha accusato il governo di voler schierare la sua polizia all'estero in un momento in cui non riesce a sedare l'insicurezza all'interno dei propri confini. "Sono soddisfatto che l'applicazione e la petizione sollevino questioni sostanziali di importanza nazionale e interesse pubblico che richiedono un esame urgente", ha stabilito il giudice dell'Alta corte, Enock Mwita. "Con la presente viene emesso un ordine del conservatorio che impedisce di schierare agenti di polizia ad Haiti o in qualsiasi altro paese fino al 24 ottobre 2023", recita il dispositivo. La scorsa settimana il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una forza di sicurezza multinazionale guidata dal Kenya per ristabilire l'ordine nel paese caraibico, dilaniato dalle bande armate che hanno preso il controllo di parti del Paese e scatenato violenze brutali. (Res)