Sanità: Castellone (M5s), clausola 7 per cento e Bond salute contro disastro Meloni

- "Un taglio in termini assoluti di 2 miliardi dal 2023 al 2024, che diventano 8 miliardi in meno se si calcola l'abbattimento della spesa sanitaria in rapporto al Pil da un anno all'altro. Se poi confrontiamo gli attuali livelli di finanziamento della sanità pubblica in rapporto al Pil con quelli raggiunti dal governo Conte II, i soldi che mancano grazie all'attuale governo Meloni salgono a 20 miliardi. E' chiaro a tutti che una situazione del genere può condurre allo sgretolamento del nostro Servizio sanitario nazionale". Lo afferma in una nota Mariolina Castellone (M5s), vicepresidente del Senato. "Per questo il M5s ha pronta una proposta per non far scendere mai la spesa sanitaria sotto un certo livello del Pil: si tratta di una clausola del 7 per cento, ovvero una soglia di investimento sanitario minimo che non può mai ridursi al di sotto del 7 per cento del Pil. La nostra proposta intende poi riaccentrare la gestione della sanità rivedendo il titolo V della Costituzione, superare definitivamente il limite alle assunzioni ancorato alla spesa del 2004 meno l'1,4 per cento, reperire nuove risorse lanciando un 'Bond salute', ovvero un titolo di Stato ben remunerato con il quale gli italiani possono contribuire al potenziamento delle strutture sanitarie proteggendosi allo stesso tempo dal morso dell'inflazione. Il M5s si opporrà con ogni mezzo a questo sfacelo", conclude. (Com)