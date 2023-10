Migranti: la nave Sea Watch 5 è salpata da Flensburg per il Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave Sea Watch 5, gestita dall'organizzazione non governativa tedesca Sea Watch, è salpata dal porto di Flensburg nello Schleswig-Holstein per fare rotta verso il Mar Mediterraneo, dove operare nel salvataggio dei migranti diretti dall'Africa settentrionale in Europa. Gli interventi dovrebbero iniziare al largo delle coste della Libia tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, secondo l'emittente radiotelevisiva “Ndr”. Come dichiarato da Stephan Born di Sea Watch, la nave ha cambiato bandiera da quella di Gibilterra a quella della Germania. Secondo Bor, la modifica comporta “il vantaggio” di aver “un po' più di influenza politica se si viene arrestati”. (Geb)