Roma: Pd Campidoglio, su buoni per sport promessa mantenuta

- Come annunciato nelle scorse settimane, con l’ultima variazione di bilancio "abbiamo stanziato i finanziamenti che rendono possibile l’erogazione di voucher per la pratica sportiva rivolti alle famiglie a basso reddito e alle persone affette da disabilità. Ogni promessa è un debito". È quanto affermano i consiglieri del Pd in Campidoglio, in una nota sui social network. "Si tratta di una manovra sociale di sostegno ai più fragili, che guarda ai giovani della nostra città, su cui abbiamo lavorato fin da subito con grande convinzione e determinazione - aggiungono -. Rendiamo così possibile a tutta la cittadinanza l’accesso allo sport, una disciplina fondamentale per la salute e per l’integrazione, soprattutto per quanto riguarda le fasce più deboli e le persone più fragili, spesso a rischio di emarginazione sociale. Il provvedimento è rivolto alle persone con disabilità e ai ragazzi e alle ragazze tra i 5 e i 16 anni in condizioni di fragilità economica di Roma (entro 8.000 euro di Isee), per un valore massimo di 500 euro l'anno a voucher. Avanti così, per una città che guarda sempre più ai giovani e al loro benessere". (Rer)