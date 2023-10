Salute: Iardino (The Bridge), in cura depressione necessario intervento di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La depressione “è una patologia seria per la cui cura c’è bisogno dell’intervento di tutti: psichiatri, medici, psicologi, famiglie”. Lo ha detto la presidente della fondazione “The Bridge”, Rosaria Iardino, intervenendo all’evento “Sto bene grazie: depressione tra stigma e opportunità di cura”, in corso a Palazzo Ferrajoli a Roma. “Come fondazione The Bridge pensiamo sia necessario indagare e provare a proporre delle soluzioni nel trattamento della salute mentale. Abbiamo trovato una sinergia positiva con le associazioni dei pazienti e insieme a loro possiamo apportare dei cambiamenti”, ha concluso la presidente. (Rer)