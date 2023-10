Trasporto aereo: Libia, Autorità aviazione Qatar valuterà aeroporto Tripoli per ripresa voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in arrivo in Libia una delegazione dell'Autorità dell'aviazione civile del Qatar per valutare lo stato dell'aeroporto di Mitiga in vista della ripresa dei voli tra Tripoli e Doha. Lo ha confermato l'ambasciatore del Qatar a Tripoli, Khaled al Dosari, secondo quanto riferito dalla piattaforma informativa del governo di unità nazionale libico (Gun) "Hakomitna" (Il nostro governo). Al Dosari ha sottolineato che "esiste grande cooperazione tra l'Autorità dell'aviazione civile qatariota e l'Autorità dell'aviazione civile libica". (Lit)