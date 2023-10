I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: ragazzini investiti a Manziana, 15enne in gravi condizioni - Una 15 e un 16 anni, sono rimasti feriti in un incidente stradale sabato avvenuto a Manziana. I due minorenni sono stati investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali da una Citroen C1 guidata da una 22enne. L’incidente è avvenuto in via Braccianese Claudia in direzione Oriolo Romano a Manziana . La 16enne è stata trasportata in codice rosso e in pericolo di vita al Policlinico Agostino Gemelli di Roma mentre il 17enne è stato trasportato all'ospedale di Bracciano e in attesa di essere operato alla milza. La donna alla guida dell’auto è stata sottoposta all'alcol test da carabinieri e polizia locale ed è risultata negativa. (segue) (Rer)