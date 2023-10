I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lazio: Rocca sceglie il successore De Angelis, tra i malumori il silenzio assenso di Fd'I - Archiviata la vicenda di Marcello De Angelis con le sue dimissioni, dopo il contestato post sulla strage di Bologna, in Regione Lazio si è aperta la domanda su chi sarà il suo successore a Responsabile della comunicazione istituzionale. A quanto apprende "Agenzia Nova", il presidente, Francesco Rocca, ha già individuato all'interno del suo staff la figura adatta a ricoprire tale ruolo: si tratta di un fedelissimo proveniente dalla Croce Rossa, Adriano Valentini, attuale responsabile della comunicazione digitale regionale. La nomina sarebbe "ad interim", quindi temporanea, e Rocca avrebbe già dato mandato agli uffici di preparare il decreto ad hoc, che arriverà a breve. La scelta risale a fine agosto e inizialmente ha provocato alcune frizioni con la maggioranza, innescando un confronto a fasi alterne con Fratelli d'Italia, che avrebbe preferito più una personalità "vicina" al partito, complice soprattutto il clima di tensione che si era creato all'indomani del caso De Angelis. Tanto che - secondo i bene informati -, la dialettica avrebbe assunto toni, a tratti serrati, tra i palazzi del Consiglio e della Giunta. Ancora ad agosto, dagli incontri intercorsi tra i big del partito regionale, era emersa l'intenzione di proporre due nomi condivisi con l'intera coalizione di centrodestra e con lo stesso Rocca. Ma alla fine, col passare del tempo, le tensioni sono rientrate e il confronto diretto con Rocca sulla questione ha lasciato spazio alle sole priorità dell'agenda di governo. Un silenzio assenso, anche se alcuni malumori, qua e là, permangono. A qualcuno la gestione di tutta la vicenda, così "quasi in sordina", non è piaciuta, soprattutto dopo le dimissioni a sorpresa di De Angelis, mentre i consiglieri preparavano la strategia difensiva per affrontare il "processo" a Rocca in Aula. È stato questo a far esplodere le tensioni già latenti nella maggioranza. La vicenda De Angelis, infatti, si sarebbe dovuta affrontare in un consiglio straordinario convocato per lil primo settembre su richiesta delle opposizioni. Ma a sorpresa e senza che i partiti di maggioranza fossero stati informati è arrivato il passo indietro dell'ex responsabile della comunicazione. Quindi, dimissioni arrivate a pochi giorni dalla resa dei conti, in cui Rocca avrebbe dovuto riferire in Aula, tanto alla minoranza quanto alla maggioranza, e in particolare ai consiglieri di Fd’I e Lega, che avevano difeso De Angelis dalle accuse lanciate dal centrosinistra. In merito a uno scenario di scontro politico in atto, fonti qualificate del centrodestra, però, sottolineano che "su questo tipo di nomine c'è stato un confronto, ma si è sempre basato su una normale dialettica politica, come avviene in qualsiasi maggioranza di governo". (Rer)