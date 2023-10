© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: ministro indiano Singh in arrivo in Italia, pronta la firma di un accordo di cooperazione - Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, è in arrivo a Roma per una visita ufficiale durante la quale incontrerà l’omologo Guido Crosetto e dirigenti dell’industria della difesa italiana con i quali discuterà di possibili opportunità di collaborazione. A quanto si apprende, un memorandum per delineare la cooperazione di settore potrebbe essere firmato già in serata. Singh di recherà anche a Montone (Perugia) per una commemorazione. Il Comune umbro ha annunciato il suo arrivo per domani alle 12:15 al Museo San Francesco, per la deposizione di una corona di alloro al Memoriale della Seconda guerra mondiale in ricordo di Yeshwant Ghadge, inaugurato a luglio per onorare il giovane caporale in servizio nella divisione indiana dell’Esercito britannico caduto in combattimento in quel territorio nel 1944. (segue) (Res)