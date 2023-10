© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan e Telangana al voto dal 7 al 30 novembre - La Commissione elettorale dell’India ha annunciato oggi le date delle elezioni per il rinnovo delle assemblee legislative degli Stati del Chhattisgarh, del Madhya Pradesh, del Mizoram, del Rajasthan e del Telangana. Al comunicato odierno della Commissione seguiranno le relative convocazioni alle urne, che saranno pubblicate sulla Gazzetta ufficiale a partire dal 13 ottobre. In Chhattisgarh si andrà al voto in due fasi: il 7 e il 17 novembre. Negli altri Stati, invece, si voterà in un’unica giornata: il 7 novembre nel Mizoram, il 17 novembre nel Madhya Pradesh, il 23 novembre nel Rajasthan e il 30 novembre nel Telangana. Per tutti lo scrutinio si terrà il 3 dicembre. (segue) (Res)