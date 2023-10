Camera: domani audizione sindacati su scuole in Comuni montani e piccole isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 10 ottobre, alle ore 12:45, presso la sala del Mappamondo, la commissione Cultura della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge Amorese, recante "Abolizione del limite numerico minimo di alunni per la formazione delle classi nelle scuole primarie e secondarie dei Comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche", svolge audizioni informali di rappresentanti di: Flc-Cgil; Federazione Gilda-Unams, in videoconferenza; Cisl scuola, in videoconferenza; Indire, in videoconferenza. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)