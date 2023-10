Turismo: Santanchè, dati Istat certificano ripresa settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati che Istat ha diramato quest’oggi sull’andamento del turismo in Italia nel periodo gennaio-luglio 2023 “certificano che il settore è in ripresa, al netto delle difficoltà che si sono parate dinnanzi all’intero panorama internazionale, con le presenze straniere che superano addirittura le 123 milioni di unità – risultato raggiunto solo nel 2019 – e una durata media del periodo di permanenza che ritorna ai valori pre-pandemia sia per turisti italiani che per quelli esteri”. Così in una nota il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a commento dei dati diffusi in giornata da Istat. “Mercato estero che, tra l’altro, ci conferma ulteriormente l’apprezzamento internazionale per la nostra Nazione anche attraverso il conferimento del premio ‘Miglior destinazione europea’ dai turisti danesi ai Danish Travel Awards. Bisogna senz’altro insistere sulla strada intrapresa e lavorare tutti insieme per rendere questi numeri strutturali nel tempo”, aggiunge. (Rin)