Giustizia: Dreosto (Lega), da sinistra inqualificabile demonizzazione Forze ordine

- "È inqualificabile la demonizzazione che la sinistra e i suoi giornali fanno delle Forze dell'ordine. L'opposizione, dopo aver per giorni dato la colpa a un presunto poliziotto, adesso si scaglia contro l'Arma mettendo come sempre in secondo piano il vero problema: un giudice in una manifestazione pubblica di estrema sinistra contro il governo. Giù le mani da chi ogni giorno lavora per garantire la nostra sicurezza". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Marco Dreosto, segretario ufficio presidenza della commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama. (Com)