Ue: Reynders, Commissione "attenta" a possibile impatto amnistia reati malversazione fondi

- La Commissione europea "sarà attenta" all'impatto che potrebbe avere la possibile legge di amnistia per gli indipendentisti catalani da parte del governo spagnolo di Pedro Sanchez, soprattutto per i reati di malversazione che riguardano i fondi Ue. Lo ha dichiarato il Commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders, alla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, in risposta a una domanda dell'eurodeputato del Partito popolare (Pp) Javier Zarzalejos. "State certi che seguiremo da vicino l'evoluzione del dossier, soprattutto quando ci saranno collegamenti con il punto da voi citato sui problemi di appropriazione indebita o di malversazione di fondi pubblici", ha detto il commissario europeo. I popolari hanno espresso timori in merito al fatto che un'amnistia lascerebbe "prive di contenuto" le sentenze dei tribunali e i procedimenti in corso per reati "molto gravi", come l'appropriazione indebita o la disobbedienza. Reynders ha chiarito che per il momento non può fare una valutazione precisa della legge di amnistia perché "non c'è un documento formale sul tavolo che possa esaminare". (Spm)