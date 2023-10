Lazio: la Regione al Mercato internazionale dell'audiovisivo per affrontare le sfide future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato questa mattina il Mia, il Mercato Internazionale dell'Audiovisivo, presso il Cinema Barberini alla presenza della direttrice Gaia Tridente, Francesco Rutelli, presidente di Anica, Chiara Sbarigia, presidente di Apa, Luca Di Persio, Direttore di Ice. Per la Regione Lazio ha partecipato Lorenza Lei, delegata del presidente Francesco Rocca per il settore cinema e audiovisivo. Il Mia 2023, in programma dal 9 al 13 ottobre nelle sedi di Palazzo Barberini e del Cinema Barberini. si presenta ricco e ampio in termini di contenuti e di ricerca curatoriale, con un programma ambizioso ed "esteso", che coniuga un attento lavoro di studio e ricerca del comparto industriale per trasformarlo in uno strumento chiave per lo sviluppo del mercato nazionale e internazionale. Il settore del cinema e dell'audiovisivo ha un ruolo fondamentale per la crescita economica e culturale e per la promozione e il rilancio della Regione Lazio nel panorama internazionale. (segue) (Com)