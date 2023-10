Lazio: la Regione al Mercato internazionale dell'audiovisivo per affrontare le sfide future (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio avrà un proprio spazio, martedì 10 ottobre dalle ore 10 alle 11 nella sala 3 del Cinema Barberini, "Lazio, terra di cinema: un sistema di opportunità" moderato da Lorenza Lei, delegata cinema e audiovisivo del presidente Francesco Rocca. Interverrà Roberta Angelilli, Vicepresidente Regione Lazio. L'obiettivo comune, che la Regione Lazio condivide con il Mia, è riportare al centro del mercato il contenuto creativo in tutti i suoi aspetti, dal piccolo schermo alle nuove forme di coproduzione, valorizzare tutti i territori e non soltanto Roma, promuovere a livello internazionale tutta la filiera dell'audiovisivo e fare del Lazio un meraviglioso e ricco set naturale. All'interno dello spazio dedicato sarà presentato anche il bando "Lazio Cinema International" (Seconda finestra 2023). Si tratta di un intervento che sostiene la produzione di opere audiovisive internazionali, al fine di rafforzare e migliorare la competitività delle imprese cinematografiche e il relativo indotto, anche realizzando una collaborazione più intensa con i mercati esteri. (segue) (Com)