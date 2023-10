Lazio: la Regione al Mercato internazionale dell'audiovisivo per affrontare le sfide future (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati stanziati 5 milioni di euro, per metà (2,5 milioni di euro) riservati alle opere audiovisive di interesse regionale. Si consentirebbe al grande pubblico di conoscere il territorio, la storia, la cultura e le tradizioni del Lazio, dare una maggiore visibilità internazionale alle destinazioni turistiche del Lazio, in particolare ai tantissimi luoghi di pregio artistico e culturale oggi più marginali rispetto a Roma. "Mia è un appuntamento importante perché mette al centro tutta la filiera dell'audiovisivo. La Regione Lazio investe molto nel settore e sostiene il Mia guardando ad un contesto sempre più internazionale. Lazio Cinema International, il nostro avviso che sostiene le produzioni internazionali, nasce proprio per rispondere a questa sfida. Vogliamo che il Lazio rappresenti sempre meglio questa opportunità per le produzioni grazie alle splendide location, al sostegno attraverso fondi regionali ed europei, alla presenza di grandi maestranze. Insomma, non solo una Regione importante, ma Lazio terra di cinema, qui dove il cinema è nato", ha dichiarato Lorenza Lei, delegata del cinema e dell'audiovisivo della Regione Lazio, durante la conferenza stampa di presentazione. (Com)