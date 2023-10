Tim: riparte la “4 weeks 4 inclusion” per promuovere cultura inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via da giovedì prossimo fino al 14 novembre la quarta edizione della “4 Weeks 4 Inclusion”, il più grande evento dedicato all’inclusione, ideato da Tim, che quest’anno vede impegnati circa 400 partner fra imprese, università, associazioni ed enti no profit, per promuovere i valori dell’inclusione e del diritto individuale alla diversità. La manifestazione – riferisce una nota – si aprirà con l’evento “Anatomia dell’inclusione”, moderato da Monica D’Ascenzo, giornalista de “Il Sole 24Ore” che illustrerà le novità dell’edizione 2023 attraverso le voci dei rappresentanti delle aziende partner. In occasione della giornata inaugurale sono previsti i saluti istituzionali di Helena Dalli, Commissario europeo alle Pari opportunità e Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità. Tra gli ospiti principali Pietro Labriola, Amministratore delegato di Tim, Elena Ceccolini, Diversity, Equity and Inclusion Operations Manager di Amazon Italia, Camilla Ferrara, Industrial and Energy Technology Europe/Ssa Human Resources Director di Baker Hughes, Luciano Sale, HR Director di Fincantieri, Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo. Nel corso della giornata sono previste le testimonianze sull’inclusione di Carlotta Bertotti, modella e influencer, Valentina Tomirotti, giornalista e attivista esperta sui temi della disabilità, Francesco Murano, influencer su stomia e disabilità, Dennis Murano, scrittore, esperto di risorse umane, Sara e Alessia Michielon di “Ruotelibere” e Dalila Bagnuli, femminista e creatrice di contenuti. Anche quest’anno Ipsos darà il proprio contributo alla manifestazione attraverso la realizzazione di una ricerca sui temi dell’inclusione all’interno delle aziende partner. I risultati saranno presentati da Nicola Neri (Amministratore delegato Ipsos) il 12 ottobre, in occasione dell’evento di apertura della 4W4I. All’interno della manifestazione Tim sarà protagonista di alcune iniziative: il 24 ottobre con l’evento “La parità non può aspettare” è previsto un focus sulla centralità di questo importante traguardo. L’appuntamento con Pietro Labriola e Azzurra Rinaldi, economista, scrittrice e cofondatrice di Equonomics, sarà anche l’occasione per lanciare la nuova app Women+ e la collaborazione tra i negozi Tim e DonneXStrada, progetti che saranno dettagliati in due giornate dedicate, rispettivamente il 25 ottobre e il 10 novembre. (segue) (Com)