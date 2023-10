Tim: riparte la “4 weeks 4 inclusion” per promuovere cultura inclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’evento aziendale del 30 ottobre saranno presentati gli approfondimenti realizzati dal Censis sul tema della solitudine; Work Wide Women lancerà, nella giornata inaugurale, “quanto ne sai di D&I”, un gaming sulla conoscenza delle tematiche di Diversity and Inclusion, i cui risultati saranno comunicati nel corso dell’evento conclusivo, così come il report di Forum della Meritocrazia, che metterà a disposizione delle aziende partner il ‘Meritorg check’ per misurare l’applicazione del merito in azienda. Nel corso della maratona, ci saranno tre giornate interaziendali dedicate a temi specifici: il 25 ottobre il Gender Gap, con i saluti istituzionali dell’onorevole Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo e la partecipazione, tra gli altri, di Lella Golfo, presidente della Fondazione Belisario, Chiara Bacilieri, responsabile Innovation di Lifeed, Cristina Tagliabue, direttrice La Svolta, Manuela Perrone, giornalista Il Sole 24 Ore e Federica Spampinato, Ad di Oej Agency, con la moderazione di Monica D’Ascenzo; il 30 ottobre la Solitudine, con i saluti istituzionali di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani e la partecipazione, tra gli altri, di Giorgio De Rita, segretario generale Censis, Barbara Strappato, direttore Prima divisione servizio Polizia postale, Andrea Apostolo, persona con disabilità ed esperto di temi di diversità e inclusione, Don Ben Ambarus, direttore Caritas Roma, Chiara Illiano, associazione Hikikomori Italia. Modera Valentina Dolciotti, direttrice DiverCity; il 7 novembre Lgbt+, con la partecipazione di Francesco Cicconetti, in arte Meths, creatore di contenuti e influencer, Anna Segre, poetessa e psicoterapeuta, e Cathy La Torre, avvocata e attivista Lgbt+. Modera Igor Suran, direttore Parks. I singoli eventi della manifestazione potranno essere seguiti sul sito 4w4i.it. Fra le novità di questa edizione, l’app 4W4I dove poter consultare il calendario e seguire ogni webinar in diretta, in modalità podcast e on demand. Altra novità di questa edizione, le partnership con alcuni dei più importanti eventi sull’inclusione (Rewriters Fest, CEOforLife Awards, Accessibility Days, Global Inclusion, Global Thinking Foundation) che saranno ospitati nel corso delle quattro settimane. (Com)