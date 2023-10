Roma: assessore Personale, Lucha y Siesta non è solo servizio per città ma presidio democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, "ha deciso di tracciare le linee guida di un nuovo bando per la gestione dell'immobile di via Lucio Sestio, senza però aver aperto prima un dialogo con la Casa delle donne Lucha y Siesta che da 15 anni opera sul territorio della città, dopo aver recuperato un luogo abbandonato e trasformato in uno spazio per le donne e per i bambini che fuggono dalla violenza". Lo dichiara l'assessore Capitolino alle Politiche del personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti, Andrea Catarci. "È un presidio sociale che deve continuare la sua esperienza. È necessario aprire un dialogo tra la Regione, Lucha y Siesta e la rete antiviolenza che la sostiene per non fare finire quanto intrapreso sin qui", conclude. (Com)