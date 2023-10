Medio Oriente: R.La Russa, deliri di studenti vicini ai centri sociali, aspetto condanna centrosinistra milanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che la sinistra milanese condanni senza alcuna esitazione il delirio di alcuni gruppi studenteschi milanesi vicini agli ambienti dei centri sociali, che hanno inneggiato ad Hamas scrivendo sui social frasi aberranti. Esternazioni gravissime e vergognose in cui dei ragazzi, legati peraltro anche a prestigiosi istituti superiori di Milano, gioiscono per l'attacco subito da Israele". Lo afferma Romano La Russa, assessore regionale alla sicurezza commentando le frasi contro Israele pubblicate da alcuni gruppi studenteschi milanesi sui social. (Com)