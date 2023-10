Vajont: assessore Protezione civile Fvg, quella di oggi resterà giornata scolpita nella storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di oggi resterà una giornata scolpita nella storia, con il ricordo dei caduti della tragedia del Vajont del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla diga. Lo ha detto questo pomeriggio l'assessore alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenendo a Longarone al convegno intitolato "Sguardi sul Vajont. Linguaggi e saperi a confronto sessant'anni dopo la catastrofe". Per Riccardi, si tratta di "una giornata importante perché ci mette ancora una volta tutti assieme, per condividere le professionalità, le esperienze, le buone pratiche del Sistema di protezione civile, con il fine principale che è sempre lo stesso: migliorare la sicurezza delle persone. La continuità assistenziale delle comunità colpite da calamità è un altro messaggio che arriva oggi da Longarone come missione del sistema di protezione civile, insieme a quello, altrettanto importante, della tutela dei soccorritori". L’assessore ha ricordato le emergenze affrontate negli ultimi anni dal sistema di Protezione civile regionale, dalla pandemia, all’accoglienza dei profughi ucraini, e gli aiuti inviati, dal terremoto in Turchia all’alluvione in Emilia Romagna. "È il valore del sistema, dell'agire compatti e uniti, l'alleanza tra Stato e Regioni, Regione e Comuni, la continua formazione, i costanti investimenti in tecnologie, che rendono così efficiente la rete della protezione civile, figlia della grande lezione di Giuseppe Zamberletti", ha concluso Riccardi. (Frt)