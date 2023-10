Vajont: Rotelli (Fd'I), ricordo e monito siano patrimonio di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati 60 anni dal disastro del Vajont, uno degli episodi più drammatici della nostra storia, emblema di un rapporto uomo-natura caratterizzato non da equilibrio e rispetto, ma da negligenza e prevaricazione. Il disastro del Vajont che causò la perdita di 1.910 persone a causa della frana che si abbatté rovinosamente sul bacino della diga deve essere ricordato non solo come cordoglio di una intera Nazione nei confronti di una comunità così duramente colpita, ma anche come ammonimento per tutti coloro che sul nostro territorio corrono gravi rischi per la loro sopravvivenza a causa ora della mancata previsione e prevenzione del rischio, ora per la realizzazione del profitto a qualunque costo". Lo dice Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Ambiente a Montecitorio. "La straordinaria attualità del messaggio che ci viene dal Vajont obbliga il legislatore ad una riflessione sull'obiettivo della tutela del territorio e rispetto della vita umana a fronte della sfida prodotta dal cambiamento climatico", conclude il parlamentare. (Rin)