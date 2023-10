Medio Oriente: Jihad islamica rinvendica infiltrazione in Israele dal Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Jihad islamica palestinese ha rivendicato l'infiltrazione in Israele dal Libano meridionale, attraverso un messaggio sul canale Telegram. Secondo quanto riferisce la televisione pubblica israeliana "Kan", negli scontri sono rimasti feriti sette militari, di cui uno in modo grave. In precedenza, alcuni uomini armati erano entrati nel nord di Israele e due di loro erano stati uccisi. Successivamente, il movimento sciita libanese Hezbollah - la cui roccaforte è proprio nel sud del Libano - ha negato che si trattasse di suoi combattenti. (Res)