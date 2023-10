Brennero: Uggè (Fai-Conftrasporto), con governo contro soprusi Austria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- C'era anche il presidente della Fai-Conftrasporto Paolo Uggè, oggi a Bolzano, con il ministro Salvini, per appoggiare l'azione del governo italiano presso l'Unione europea contro i divieti dell'Austria al Brennero e ribadire il principio della libera circolazione delle merci. Ad accompagnarlo – riferisce una nota – anche il vicepresidente della Fai, Sergio Piardi. "Abbiamo deciso di essere al fianco del ministro perché per la prima volta si stanno compiendo ulteriori e più decisi passi in avanti rispetto ai fiumi d'inchiostro inutilmente versati dai Governi precedenti nelle missive all'Europa - afferma Uggè – L'attuale governo farà ricorso alla Corte di giustizia europea per contrastare quello che è un vero e proprio sopruso dell'Austria nei confronti dell'Italia, con le limitazioni ai Tir incrementate di anno in anno". "La Federazione degli autotrasportatori Italiani che fa capo a Conftrasporto-Confcommercio lo ha più volte affermato - ribadisce Uggè - Tutto è iniziato con la Convenzione delle Alpi, Protocollo Trasporti, e di tempo da allora ne è passato. La permeabilità dell'arco alpino è fondamentale per la sopravvivenza delle imprese che hanno scelto di continuare a produrre in Italia, non delocalizzando: per questo occorre rilanciare quel 'Patto della Logistica' che il governo Berlusconi avviò nel 2004 e che poi il tecnico Mario Monti decise di affossare". "Brennero e divieti austriaci, interventi manutentivi, mancata condivisione della seconda canna del Bianco, produrranno gravi conseguenze sui collegamenti alpini - avverte Uggè - Il momento è certamente complesso, ma il tema delle infrastrutture deve diventare centrale per le scelte della nostra economia". "La manifestazione di oggi a Bolzano - aggiunge Uggè - ha un titolo che condividiamo in pieno, L'Italia dei Sì, contro le decisioni pseudo-ambientaliste che non tengono conto dell'esigenza di conciliare ambiente, economia e ragioni socio-economiche, e che producono ostacoli alla libertà di circolazione finendo per penalizzare cittadini e imprese". "Le aziende del trasporto non possono chiamarsi fuori: in gioco c'è non solo il loro futuro, ma quello dell'Italia tutta", conclude il presidente Fai-Conftrasporto. (Rin)