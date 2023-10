Usa: McCarthy non esclude ritorno alla presidenza della Camera, ma decisione spetta al partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, non ha escluso la possibilità di tornare a ricoprire l’incarico, dopo essere stato sfiduciato a seguito della mozione presentata dai conservatori del suo partito. Durante una intervista radiofonica, McCarthy ha detto che la decisione sul nuovo presidente “spetta alla conferenza dei repubblicani, di cui sono ancora un componente: continuerò a battermi, e mi adeguerò a quello che i miei colleghi decideranno di fare”. McCarthy ha poi invitato i membri del suo partito a rimanere “uniti e forti: gli otto colleghi che hanno presentato la mozione di sfiducia non sembrano uniti, si è trattato di una questione personale”. (Was)