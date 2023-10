Medio Oriente: Mezzaluna rossa palestinese, intera Striscia di Gaza è sotto attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intera Striscia di Gaza è presa di mira dalle Forze di difesa israeliane (Idf) e non c’è più alcun posto sicuro. Lo ha riferito la Mezzaluna rossa palestinese all’emittente panaraba di proprietà saudita “al Arabiya”. “La Striscia di Gaza da nord a sud è sotto bombardamento”, ha proseguito. Secondo il ministero della Salute palestinese, nel corso dell'operazione "Spade di ferro" lanciata da Israele in risposta all'attacco combinato di Hamas, sono morti 576 palestinesi e circa 2.900 sono rimasti feriti. In particolare, sono stati registrati 16 morti, tra cui tre bambini, in Cisgiordania, e 560 morti nella Striscia di Gaza.(Res)