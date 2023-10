Ucraina: ministero Esteri russo, avevamo avvertito su armi Nato a Kiev nei mercati illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha ripetutamente avvertito che le armi che la Nato fornisce all'Ucraina si stanno diffondendo nei mercati illegali. Lo ha affermato sul proprio canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Per un anno e mezzo, durante le conferenze stampa ufficiali del ministero degli Esteri russo, ho parlato di come le armi della Nato e prima di tutto degli Stati Uniti fornite a Zelensky (presidente ucraino) si stiano diffondendo nei mercati neri", ha scritto la portavoce russa. Zakharova ha sottolineato che questo fatto è dovuto alla corruzione in Ucraina e "all'unione corrotta" di Washington e Kiev. Mosca ha ripetutamente chiesto ai media internazionali, senza successo, di prestare attenzione a questo problema. (Rum)