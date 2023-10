Energia: Spagna, Bei concede a Cepsa prestito di 150 milioni euro per installazione 1.800 punti ricarica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha concesso alla compagnia petrolifera spagnola Cepsa un prestito di 150 milioni di euro al gruppo per l'installazione di oltre 1.800 punti di ultraveloci per veicoli elettrici nelle sue stazioni di servizio in Spagna e Portogallo. Secondo quanto indicato da Cepsa, il finanziamento contribuirà a raggiungere l'obiettivo dell'Ue di mettere in funzione un milione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici sulle strade europee entro il 2025, contribuendo così alla progressiva decarbonizzazione del settore dei trasporti. Il trasporto su strada, infatti, è attualmente responsabile di circa il 73 per cento di tutte le emissioni del settore dei trasporti nell'Unione Europea, il che lo rende uno dei settori economici con le maggiori emissioni di gas serra. Il prestito rientra nel programma di azioni della Bei a sostegno del piano RePowerEu, volto a garantire la sicurezza energetica riducendo la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di combustibili fossili.(Spm)