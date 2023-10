Roma: buoni per sport fino a 500 euro per famiglie indigenti e disabili, domande a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Buoni fino a un massimo di 500 euro per famiglia, su una dotazione complessiva di 2,1 milioni di euro per la stagione in corso, da spendere entro il 30 settembre 2024 in un impianto sportivo pubblico o privato che abbia aderito alla misura accreditandosi presso gli uffici comunali. La stima è che siano almeno 5 mila le famiglie che potranno usufruirne. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, oggi ha presentato l'avvio del provvedimento, su cui pendeva un impegno da parte dell'Assemblea capitolina, e che prevede, per le famiglie in condizioni di svantaggio economico e sociale, la possibilità di richiedere dei buoni con cui accedere alle attività sportive. I fondi saranno destinati al 50 per cento ai disabili e al 50 per cento ai bambini e ragazzi tra i 5 e i 16 anni. “L'accesso allo sport di base vuol dire inclusione e contrasto alle diseguaglianze, vuol dire integrazione e partecipazione. Vuol dire salute e qualità della vita per tutti, a partire dai più giovani. È in questo modo che si rispettano i principi dello sport come opportunità per costruire cittadinanza", ha detto il sindaco Gualtieri. (segue) (Rer)