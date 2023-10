Roma: buoni per sport fino a 500 euro per famiglie indigenti e disabili, domande a novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le associazioni sportive potranno presentare la loro domanda di adesione all’iniziativa dal 9 al 29 ottobre, accedendo ad una piattaforma web apposita. Per ottenere l'accreditamento i gestori dovranno dimostrare che svolgono attività in ambito sportivo oppure operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale, la sede operativa e, quindi, l'attività sportiva, dovranno essere a Roma. Accanto a questo la giunta capitolina ha stanziato ulteriori contributi per la realizzazione di eventi e attività sportive per un totale di 700 mila euro per il 2023 che saranno così redistribuiti: 200 mila auro per gli eventi sportivi; 200 mila euro per le attività sportive e 250 mila euro per lo sport rivolto alle persone con disabilità. Per la prima volta associazioni e altre realtà potranno presentare programmi triennali, garantendo continuità e progettualità. Dal 29 ottobre invece potranno far domanda le famiglie per ottenere i buoni. A novembre è prevista la pubblicazione dell'avviso. (segue) (Rer)