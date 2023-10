Roma: buoni per sport fino a 500 euro per famiglie indigenti e disabili, domande a novembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saranno oltre 5 mila le ragazze e i ragazzi che potranno fare sport gratuitamente con i voucher del Campidoglio. Una rivoluzione che farà diventare la pratica sportiva davvero un diritto per tutti a prescindere dalle condizioni fisiche ed economiche - ha detto l'assessore allo Sport, Alessandro Onorato -. Penso ai figli di coppie economicamente fragili, ai nuclei monogenitoriali e anche a quelli di coppie dove uno dei due genitori ha perso il lavoro. Troppo spesso i ragazzi pagano le conseguenze di una situazione economica che non dipende da loro. Per chi ha disabilità fisica o mentale non ci saranno neanche limiti d'età e di reddito per accedere a questa misura. Finalmente lo sport per tutti non sarà solo uno slogan ma un diritto concreto". Si tratta di "un'azione concreta", per la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, "per promuovere e rendere sempre più inclusiva la pratica sportiva, consapevoli del suo prezioso ruolo sociale. Stiamo mettendo in campo uno strumento importante per garantire a tutti il diritto allo sport, come sancito dalla Costituzione". (segue) (Rer)