- "Il premio Nobel per l'economia è stato assegnato a Claudia Goldin per i suoi studi sul gender gap tra uomini e donne, anche nei luoghi di lavoro. Questo riconoscimento è una buona notizia per tutti". Lo scrive su X la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. (Rin)