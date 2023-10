Sudan: Unicef e Save the Children, 19 milioni di bambini senza scuola dopo quasi sei mesi di conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il conflitto in Sudan che si appresta a entrare nel sesto mese la prossima settimana, si stima che 19 milioni di bambini siano senza scuola. Lo denuncia un comunicato congiunto del Fondo delle Nazione per l'infanzia (Unicef) e l'organizzazione Save the Children, secondo cui di questi - ovvero un bambino su tre nel Paese - circa 6,5 milioni hanno perso l'accesso alla scuola a causa dell'aumento della violenza e dell'insicurezza nella loro regione, con almeno 10.400 scuole chiuse nelle aree colpite dal conflitto. Nel frattempo, oltre 5,5 milioni di bambini che risiedono in aree meno colpite dalla guerra sono in attesa che le autorità locali confermino la possibilità di riaprire le aule. Anche prima dello scoppio del conflitto ad aprile, quasi 7 milioni di bambini non avevano accesso all'istruzione in un Paese alle prese con povertà e instabilità. Se la guerra non si ferma, nessun bambino in Sudan potrà tornare a scuola nei prossimi mesi, con il rischio di pericoli immediati e a lungo termine, tra cui lo sfollamento, il reclutamento in gruppi armati e la violenza sessuale. "Il Sudan sta per diventare teatro della peggiore crisi dell'istruzione del mondo", ha dichiarato Mandeep O'Brien, rappresentante dell'Unicef in Sudan. "I bambini sono stati esposti agli orrori della guerra per quasi metà anno. Ora, costretti ad allontanarsi dalle loro classi, dai loro insegnanti e dagli amici, rischiano di cadere in un vuoto che minaccerò il futuro di un'intera generazione", ha aggiunto. (segue) (Com)