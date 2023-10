Sudan: Unicef e Save the Children, 19 milioni di bambini senza scuola dopo quasi sei mesi di conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla lettura, alla scrittura e alla matematica, a scuola i bambini apprendono anche competenze sociali ed emotive che, in un periodo di conflitto, possono diventare un'ancora di salvezza per affrontare violenze, perdite e traumi. Nel frattempo, possono anche accedere a molti altri servizi critici - e spesso salvavita - come la nutrizione, l'assistenza sanitaria e il sostegno psicosociale. "Dall'inizio del conflitto, il Sudan è diventato il singolo Paese al mondo con più sfollati interni: in particolare i nuovi sfollati sono 4,4 milioni, tra cui circa 2,5 milioni di bambini. Inoltre, 5 milioni di bambini in età scolare si trovano intrappolati in aree di conflitto attivo, rischiando di perdere l'accesso all'istruzione e ai servizi di protezione essenziali", ha dichiarato Arif Noor, direttore di Save the Children Sudan. La spesa per i servizi sociali è in forte calo e gli insegnanti in quasi tutti gli Stati non hanno ricevuto lo stipendio dall'inizio del conflitto armato, quasi sei mesi fa. Mancano i materiali per l'istruzione e le strutture non sono state sottoposte a manutenzione. (segue) (Com)