Sudan: Unicef e Save the Children, 19 milioni di bambini senza scuola dopo quasi sei mesi di conflitto (3)

- Sebbene in alcune regioni si stiano compiendo sforzi per garantire la continuità dei sistemi educativi del Sudan, le limitazioni sono notevoli e i bisogni stanno rapidamente superando le risorse disponibili. Oltre all'impatto immediato e al rischio di interrompere la scuola per quasi tutti i bambini sudanesi, una recente analisi dell'Unicef mostra che la perdita economica, se non affrontata con urgenza, si tradurrà in una perdita netta di 26 miliardi di dollari per la generazione di bambini colpita dalla guerra. L'Unicef e Save the Children stanno collaborando con i loro partner per garantire che milioni di bambini sudanesi possano accedere a un'istruzione di qualità e tornare a scuola in sicurezza prima che l'anno scolastico sia compromesso. L'Unicef e Save the Children chiedono alle autorità sudanesi di riaprire le scuole nelle aree sicure e di sostenere modalità di apprendimento alternative nelle comunità in cui le scuole non possono più essere aperte a causa dei problemi di sicurezza. Inoltre, chiedono alla comunità internazionale di essere solidale con i bambini sudanesi, la cui istruzione è a rischio, e di fornire le risorse e il sostegno necessari per garantire che milioni di bambini possano tornare a scuola e che i bambini colpiti dal conflitto abbiano l'opportunità di accedere all'apprendimento e al sostegno psicosociale in spazi sicuri. (Com)