Medio Oriente: operazione Israele in Territori palestinesi, 576 morti e circa 2.900 feriti

- Nel corso dell'operazione "Spade di ferro" lanciata da Israele in risposta all'attacco combinato di Hamas, sono morti 576 palestinesi e circa 2.900 sono rimasti feriti. È quanto riferito da un comunicato stampa del ministero della Salute palestinese. In particolare, sono stati registrati 16 morti, tra cui tre bambini, in Cisgiordania, e 560 morti nella Striscia di Gaza. Ieri, le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano riferito di aver ucciso almeno 400 palestinesi armati nella Striscia di Gaza e condotto una serie di operazione con lo scopo di riprendere il controllo dei punti di ingresso che il movimento palestinese Hamas aveva utilizzato per infiltrarsi in Israele il giorno prima. (Res)