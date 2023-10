G7: Calderone, impatto intelligenza artificiale su mercati lavoro focus di presidenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La trasformazione digitale offre grandi opportunità per accrescere la competitività delle nostre economie e migliorare le condizioni di lavoro e il benessere dei lavoratori. Eppure, non dobbiamo ignorare i potenziali rischi nei luoghi di lavoro: disintermediazione dei rapporti gerarchici, violazione del diritto alla privacy, discriminazioni indotte da cattiva programmazione delle macchine, fino al rischio di burn out legato a una richiesta eccessiva di prestazioni non mediata dalla sensibilità umana". Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo stamattina al Consiglio Ue a Lussemburgo. "Con la Direttiva sul lavoro su piattaforme digitali - ha aggiunto - possiamo fare passi in avanti nella regolazione dell’uso degli algoritmi. Tuttavia è necessario continuare a monitorare con attenzione lo sviluppo di sistemi automatizzati in relazione alla qualità delle condizioni di lavoro e al benessere dei lavoratori. L’obiettivo, più in generale - ha chiarito - deve essere quello di assicurare che queste tecnologie rispettino barriere etiche. L’impatto dell’intelligenza artificiale sui nostri mercati del lavoro sarà al centro delle iniziative della presidenza italiana del G7 il prossimo anno", ha anticipato Calderone. (Rin)