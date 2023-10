Nord Macedonia: Kovacevski, diventiamo hub energia verde in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord sta diventando un Paese leader nella transizione energetica e un hub dell'energia verde in Europa. Lo ha dichiarato il premier macedone, Dimitar Kovacevski, ripreso dalla stampa locale. Kovacevski ha ricordato che la capacità delle fonti rinnovabili nel Paese "raggiungerà i 600 megawatt entro la fine dell'anno" e che dal primo giorno del suo governo, dal gennaio 2022 ad oggi, "sono state rilasciate 600 autorizzazioni per la costruzione di impianti basati su fonti di energia rinnovabile". Il premier di Skopje ha osservato che dopo 30 anni di ritardi e attese "si è trovato un investitore privato (il gruppo greco Archirodon) per la costruzione della centrale idroelettrica di Cebren, uno dei più grandi progetti energetici di tutti i Balcani" e che si sta inoltre preparando la costruzione della "più grande centrale agrisolare e del più grande parco eolico, entrambi con una capacità di 400 megawatt".(Seb)