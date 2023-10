Piemonte: Unione Industriali, imprese scoraggiate da situazione Medioriente, Torino in controtendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni delle imprese Piemontesi sono fredde nel quarto trimestre del 2023 e lo scenario di guerra del Medioriente rischia di assestare un nuovo colpo dopo la guerra in Ucraina e il Covid. E’ un’analisi preoccupata quella presentata dall’Unione Industriali di Torino sul IV trimestre 2023 in Piemonte. Le attese delle quasi 1.200 imprese Piemontesi registrano una battuta di arresto secondo l’analisi congiunturale di Unione Industriali, in linea con il trend già iniziato nel terzo trimestre: il 19 per cento delle aziende prevede un aumento dei livelli di attività, contro il 16,7 per cento che si attende una diminuzione. Il saldo ottimisti-pessimisti è pari al +2,3 per cento contro il +7,8 per cento a giugno. Mentre le aspettative sull’export mostrano un saldo ottimisti-pessimisti pari al -7,3 per cento. (segue) (Rpi)